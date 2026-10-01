Європейська комісія у День захисників і захисниць України відзначила мужність українських військових і запевнила у подальшій підтримці Києва.

Про це заявив речник Єврокомісії Крістіан Віганд на брифінгу в Брюсселі, передає "Радіо Свобода".

"Сьогодні, у День захисників і захисниць, ми згадуємо мужність тих, хто бореться за свободу своєї країни, і віддаємо шану тим, хто віддав своє життя. Їхня мужність – урок для всіх нас. Одне зрозуміло: ЄС і надалі підтримуватиме Україну", – сказав він.

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Віганд зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії вже минув 1681 день, а українські військові зберігають рішучість захищати країну.

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Він також нагадав, що Євросоюз надав Україні понад 224 мільярди євро підтримки, з яких 93 мільярди – військова допомога. А в межах тренувальної місії ЄС підготовку пройшли майже 97 тисяч українських військовослужбовців.

Віганд також нагадав, що цього тижня міністри оборони країн ЄС погодили перший етап стратегічного перегляду тренувальної місії ЄС для України та її продовження ще на два роки.

"Якщо Україна припинить боротися – Україна приречена. Якщо зупиниться Росія – війна закінчиться. Саме тому ми продовжуємо чинити тиск на Росію і надалі залишатимемося поруч з Україною", – наголосив речник Єврокомісії.

День захисників і захисниць України відзначається щорічно на свято Покрови.