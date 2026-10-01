Європейська комісія у День захисників і захисниць України відзначила мужність українських військових і запевнила у подальшій підтримці Києва.
Про це заявив речник Єврокомісії Крістіан Віганд на брифінгу в Брюсселі, передає "Радіо Свобода".
"Сьогодні, у День захисників і захисниць, ми згадуємо мужність тих, хто бореться за свободу своєї країни, і віддаємо шану тим, хто віддав своє життя. Їхня мужність – урок для всіх нас. Одне зрозуміло: ЄС і надалі підтримуватиме Україну", – сказав він.
Віганд зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії вже минув 1681 день, а українські військові зберігають рішучість захищати країну.
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Він також нагадав, що Євросоюз надав Україні понад 224 мільярди євро підтримки, з яких 93 мільярди – військова допомога. А в межах тренувальної місії ЄС підготовку пройшли майже 97 тисяч українських військовослужбовців.
Віганд також нагадав, що цього тижня міністри оборони країн ЄС погодили перший етап стратегічного перегляду тренувальної місії ЄС для України та її продовження ще на два роки.
"Якщо Україна припинить боротися – Україна приречена. Якщо зупиниться Росія – війна закінчиться. Саме тому ми продовжуємо чинити тиск на Росію і надалі залишатимемося поруч з Україною", – наголосив речник Єврокомісії.
- День захисників і захисниць України відзначається щорічно на свято Покрови.
- У 2014 році п'ятий президент України Петро Порошенко переніс День захисника вітчизни з 23 лютого на 14 жовтня і перейменував його в День захисника України. На думку Українського інституту нацпам'яті, саме день Покрови має бути Днем захисника Вітчизни, тому що 14 жовтня було одним з найважливіших для запорізьких козаків - у цей день вони проводили свої ради, на яких обирали нового гетьмана чи отамана. 14 жовтня також вважається днем створення УПА.
- Спершу День захисників і захисниць відзначали 14 жовтня, а з 2023 року, коли ПЦУ та УГКЦ перейшла на новоюліанський календар, його змістили на 1 жовтня.