Євросоюз продовжить на два роки навчальну місію для українських військових

Країни Євросоюзу погодили продовження місії з підготовки українських військових EUMAM Ukraine ще на два роки.

Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, передає Укрінформ.

"Щодо підготовки військових держави-члени погодили перший крок стратегічного перегляду EUMAM - продовження нашої місії для України ще на два роки", - сказала вона.

Реклама

Каллас подякувала Нідерландам за внесок у модернізацію двох навчальних центрів в Україні.

"Раніше цього року я запропонувала профінансувати модернізацію двох навчальних центрів в Україні. Хочу подякувати Нідерландам за оголошений сьогодні внесок: він закриває нестачу фінансування. Завдяки цій підтримці, а також підтримці Німеччини, Ірландії, Данії та Люксембургу ми тепер можемо працювати над обома центрами", - зазначила висока представниця ЄС.

Раніше також повідомлялося, що інструктори Збройних Сил Франції продовжують підготовку військовослужбовців ЗСУ в межах місі EUMAM Ukraine на території Польщі.

EUMAM (EU Military Assistance Mission in support of Ukraine) - це навчальна місія ЄС, створена у 2022 році для підготовки українських військовослужбовців. У 2024 році її мандат уже продовжували на два роки. Тоді повідомлялося, що місія вже підготувала 63 000 солдатів ЗСУ і у найближчі місяці підготує ще 15 000.

Її мандат щойно продовжено ще на два роки, а фінансування збільшено за рахунок Європейського фонду миру (€900 млн).