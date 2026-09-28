У понеділок парламент Угорщини проголосував за позбавлення парламентської недоторканності трьох депутатів, серед яких прем’єр-міністр країни Петер Мадяр, на тлі триваючих кримінальних розслідувань.

Як пише АР, прокуратура розслідує справу проти Мадяра за підозрою у дрібній крадіжці. За версією слідства, у червні 2024 року під час конфлікту в нічному клубі він забрав мобільний телефон у чоловіка, а потім кинув його в Дунай. Це сталося майже за два роки до того, як його партія здобула перемогу на виборах, усунувши від влади Віктора Орбана.

Мадяр заперечує, що його дії можна кваліфікувати як крадіжку, і називає справу політично вмотивованою. Заявлена в ній сума збитків ледь перевищує 300 доларів.

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Перед голосуванням Мадяр заявив депутатам, що він «не скоїв злочину» і бере відповідальність за всі свої дії.

У понеділок угорські депутати також проголосували за призупинення недоторканності двох колишніх міністрів уряду Орбана.

Парламент у понеділок позбавив недоторканності Балажа Ханко, колишнього міністра культури в уряді Орбана. Його підозрюють у тому, що він контролював незаконне використання близько 53,6 млн доларів із Національного культурного фонду Угорщини.

За версією прокуратури, Ханко особисто втручався у розподіл коштів фонду, призначених для підтримки культурних проєктів, керуючись політичними міркуваннями. Також його підозрюють у використанні цих коштів для фінансування передвиборчої кампанії партії Орбана «Фідес» напередодні квітневих виборів.

Прокуратура також підозрює колишнього міністра розвитку уряду Орбана Міклоша Сестака, якого також позбавили недоторканності, в отриманні понад 37,2 млн доларів хабарів і незаконних виплат. За даними слідства, вони були пов’язані із закупівлями транспортних засобів для державної автобусної компанії Угорщини, а також із державними будівельними проєктами.

Депутати від «Фідес» та її коаліційного партнера – Християнсько-демократичної партії – не брали участі в голосуванні в понеділок. Вони назвали висунуті проти їхніх однопартійців звинувачення проявом «політичної тиранії» уряду Мадяра.

Жодному з депутатів, яких позбавили недоторканності, наразі не висунуто обвинувачень.