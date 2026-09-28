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Парламент Угорщини призупинив недоторканність прем’єра Мадяра та двох міністрів часів Орбана

Жодному із політиків, яких позбавили недоторканності, наразі не висунуто обвинувачень.

Парламент Угорщини призупинив недоторканність прем’єра Мадяра та двох міністрів часів Орбана
прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр
Фото: Facebook/Péter Magyar﻿

У понеділок парламент Угорщини проголосував за позбавлення парламентської недоторканності трьох депутатів, серед яких прем’єр-міністр країни Петер Мадяр, на тлі триваючих кримінальних розслідувань.

Як пише АР, прокуратура розслідує справу проти Мадяра за підозрою у дрібній крадіжці. За версією слідства, у червні 2024 року під час конфлікту в нічному клубі він забрав мобільний телефон у чоловіка, а потім кинув його в Дунай. Це сталося майже за два роки до того, як його партія здобула перемогу на виборах, усунувши від влади Віктора Орбана.

Мадяр заперечує, що його дії можна кваліфікувати як крадіжку, і називає справу політично вмотивованою. Заявлена в ній сума збитків ледь перевищує 300 доларів.

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Перед голосуванням Мадяр заявив депутатам, що він «не скоїв злочину» і бере відповідальність за всі свої дії.

У понеділок угорські депутати також проголосували за призупинення недоторканності двох колишніх міністрів уряду Орбана.

Парламент у понеділок позбавив недоторканності Балажа Ханко, колишнього міністра культури в уряді Орбана. Його підозрюють у тому, що він контролював незаконне використання близько 53,6 млн доларів із Національного культурного фонду Угорщини.

За версією прокуратури, Ханко особисто втручався у розподіл коштів фонду, призначених для підтримки культурних проєктів, керуючись політичними міркуваннями. Також його підозрюють у використанні цих коштів для фінансування передвиборчої кампанії партії Орбана «Фідес» напередодні квітневих виборів.

Прокуратура також підозрює колишнього міністра розвитку уряду Орбана Міклоша Сестака, якого також позбавили недоторканності, в отриманні понад 37,2 млн доларів хабарів і незаконних виплат. За даними слідства, вони були пов’язані із закупівлями транспортних засобів для державної автобусної компанії Угорщини, а також із державними будівельними проєктами.

Депутати від «Фідес» та її коаліційного партнера – Християнсько-демократичної партії – не брали участі в голосуванні в понеділок. Вони назвали висунуті проти їхніх однопартійців звинувачення проявом «політичної тиранії» уряду Мадяра.

Жодному з депутатів, яких позбавили недоторканності, наразі не висунуто обвинувачень.

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