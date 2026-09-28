Президент Сербії Александар Вучич оголосив про відставку

Тепер Вучич балотуватиметься на посаду прем'єр-міністра на дострокових парламентських виборах у жовтні.

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Президент Сербії Александар Вучич у неділю оголосив про намір піти у відставку, щоб балотуватися на посаду прем'єр-міністра на дострокових виборах, призначених на жовтень.

Про це повідомляє DW.

Виступаючи перед прихильниками з президентського палацу в Белграді, Вучич заявив: “Я йду у відставку з посади президента”. Сьогодні зранку він має передати повноваження спікеру парламенту.

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Конституція Сербії забороняє Вучичу балотуватися на третій термін. Наразі він обіймає посаду протягом другого терміну, який мав би завершитися в травні 2027 року.

56-річний політик, пов’язаний із сербським націоналізмом і колишній міністр в уряді Слободана Мілошевича, домінує на політичній арені Сербії вже понад десять років.

Прихильники цінують Вучича за стабільність, відданість проєктам розвитку країни та патріотизм – у державі, що тривалий час перебувала в тіні воєн 1990-х років і подальшої міжнародної ізоляції.

Натомість опоненти критикують його за дедалі виразніші авторитарні тенденції та керівництво урядом, який звинувачують у системній корупції.

На міжнародній арені Вучичу доводиться балансувати між суперечливими інтересами: прагненням країни вступити до Європейського Союзу та її тісними зв’язками з Росією.

Проведення дострокових виборів вимагала опозиція

Раніше у вересні Вучич ініціював проведення дострокових виборів у жовтні. Причиною цього він назвав “серйозну турбулентність на внутрішньополітичній арені”.

Він мав на увазі, зокрема, серйозний удар по репутації свого уряду, спричинений трагедією в другому за величиною місті Сербії – Новий Сад. У листопаді 2024 року там обвалився навіс нещодавно реконструйованого залізничного вокзалу, внаслідок чого загинуло 16 людей.

Катастрофа спровокувала загальнонаціональні протести студентів та опозиції. Вони вимагали притягнення винних до відповідальності, прозорості державних закупівель, подолання системної корупції та проведення дострокових парламентських виборів.