У Чорногорії заарештували росіян із майже мільйоном євро та шпигунським обладнанням

Росіяни вони збиралися вилетіти до Тель-Авіва.

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Суд у чорногорському місті Котор призначив 30 днів тримання під вартою громадянам Росії та Ізраїлю Олександру й Олександрі Круглянським, яких підозрюють у контрабанді та відмиванні грошей.

Про це повідомляє Vijesti з посиланням на поліцію.

31-річного Олександра та 42-річну Олександру Круглянських затримали 23 вересня в аеропорту Тівата, коли вони збиралися вилетіти до Тель-Авіва. У них було 19 одиниць багажу.

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Під час огляду правоохоронці виявили 26 210 євро та 1150 ізраїльських шекелів готівкою, ліки, а також значну кількість незадекларованої електроніки. Серед вилученого – GPS-трекер із мікрофоном, детектор радіосигналів, камери відеоспостереження, накопичувачі, комп'ютерні комплектуючі, кабелі та інше обладнання.

За даними медіа, частина техніки могла використовуватися для стеження, спостереження та виявлення пристроїв для прослуховування.

Після затримання правоохоронці понад 12 годин обшукували квартири в Будві та Барі, які, за даними поліції, використовувало подружжя.

За інформацією джерел видання, під час обшуків знайшли готівку у восьми валютах загальною вартістю близько 1 млн євро, понад 1000 фальшивих євро, а також додаткове IT-обладнання, зокрема техніку для стеження та відеоспостереження.

До розслідування залучене Агентство національної безпеки Чорногорії та інші структури безпеки, зокрема міжнародні партнери.

Попри характер вилученого обладнання, Круглянських наразі не звинувачують у шпигунстві. Їм інкримінують контрабанду та відмивання грошей.

Суддя призначив підозрюваним 30 днів тримання під вартою через ризик втечі. За даними Vijesti, обоє Круглянських відмовилися давати свідчення.