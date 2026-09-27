МВС Литви пропонує поновити право прикордонників і поліції на попереджувальні постріли

Згідно з чинними правилами, правоохоронець може застосувати вогнепальну зброю за наявності неминучої небезпеки та крайньої необхідності.

Міністерство внутрішніх справ Литви пропонує відновити право поліцейських та інших співробітників правоохоронних органів здійснювати попереджувальні постріли, а також - пом’якшити деякі обмеження щодо застосування вогнепальної зброї.

Про це повідомляє LRT.

У МВС зазначили, що ці зміни посилять захист правоохоронців.

Реклама

Водночас, ці пропозиції викликали скептицизм у профспілках поліції: їхні представники заявляють, що з ними не консультувалися під час підготовки нововведень, і ставлять під сумнів доцільність повернення практики попереджувальних пострілів.

Згідно з чинними правилами, правоохоронець може застосувати вогнепальну зброю за наявності неминучої небезпеки та крайньої необхідності. МВС прагне скасувати ці конкретні вимоги.

Читайте також Північна загроза. Чому Кремль зондує східний фланг НАТО

Голова МВС Мартинас Кателянас зазначив, що чинне формулювання "занадто залежить від суб’єктивних оцінок, які правоохоронцеві може бути складно зробити в ситуації, що стрімко розвивається".

"Це оціночні судження. Якщо держава вимагає від правоохоронця виконувати свою роботу, а він має від 1 до 10 секунд на прийняття рішення, чи здатен він оцінити, чи існує неминуча небезпека?", - пояснив Кателянас.