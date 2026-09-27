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МВС Литви пропонує поновити право прикордонників і поліції на попереджувальні постріли

Згідно з чинними правилами, правоохоронець може застосувати вогнепальну зброю за наявності неминучої небезпеки та крайньої необхідності. 

МВС Литви пропонує поновити право прикордонників і поліції на попереджувальні постріли
Литовський прикордонник (ілюстративне фото)
Фото: DELFI / Josvydas Elinskas

Міністерство внутрішніх справ Литви пропонує відновити право поліцейських та інших співробітників правоохоронних органів здійснювати попереджувальні постріли, а також - пом’якшити деякі обмеження щодо застосування вогнепальної зброї.

Про це повідомляє LRT

У МВС зазначили, що ці зміни посилять захист правоохоронців.

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Водночас, ці пропозиції викликали скептицизм у профспілках поліції: їхні представники заявляють, що з ними не консультувалися під час підготовки нововведень, і ставлять під сумнів доцільність повернення практики попереджувальних пострілів.

Згідно з чинними правилами, правоохоронець може застосувати вогнепальну зброю за наявності неминучої небезпеки та крайньої необхідності. МВС прагне скасувати ці конкретні вимоги.

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Голова МВС Мартинас Кателянас зазначив, що чинне формулювання "занадто залежить від суб’єктивних оцінок, які правоохоронцеві може бути складно зробити в ситуації, що стрімко розвивається". 

"Це оціночні судження. Якщо держава вимагає від правоохоронця виконувати свою роботу, а він має від 1 до 10 секунд на прийняття рішення, чи здатен він оцінити, чи існує неминуча небезпека?", -  пояснив Кателянас.

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