​​Президент Казахстану змінив міністра оборони після трагедії під час військово-морських навчань на Каспії

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звільнив Даурена Косанова з посади міністра оборони країни.
Про це повідомляє AA.
Зазначається, що рішення було ухвалено 27 вересня, через кілька днів після трагедії під час військово-морських навчань у Каспійському морі, внаслідок якої загинули 14 військовослужбовців.
"Указом Глави держави Косанова Даурена Жуматаєвича звільнено з посади міністра оборони Республіки Казахстан", — йдеться в документі.
Новим міністром оборони Казахстану призначено Айдоса Мирзахметова.
Також Токаєв розпорядився створити комісію для комплексної перевірки стану справ у Міністерстві оборони.
- У Мангистауській області Казахстану під час навчань Військово-морських сил країни через різке погіршення погоди та сильний вітер у море віднесло 19 військовослужбовців. Загинули 14 осіб.
- Президент Токаєв оголосив 25 вересня днем загальнонаціональної жалоби.