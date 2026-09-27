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​​Президент Казахстану змінив міністра оборони після трагедії під час військово-морських навчань на Каспії

Тоді загинули 14 військовослужбовців.

​​Президент Казахстану змінив міністра оборони після трагедії під час військово-морських навчань на Каспії
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв
Фото: EPA/UPG

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звільнив Даурена Косанова з посади міністра оборони країни. 

Про це повідомляє AA.

Зазначається, що рішення було ухвалено 27 вересня, через кілька днів після трагедії під час військово-морських навчань у Каспійському морі, внаслідок якої загинули 14 військовослужбовців.

"Указом Глави держави Косанова Даурена Жуматаєвича звільнено з посади міністра оборони Республіки Казахстан", — йдеться в документі.

Новим міністром оборони Казахстану призначено Айдоса Мирзахметова.

Також Токаєв розпорядився створити комісію для комплексної перевірки стану справ у Міністерстві оборони. 

  • У Мангистауській області Казахстану під час навчань Військово-морських сил країни через різке погіршення погоди та сильний вітер у море віднесло 19 військовослужбовців. Загинули 14 осіб.
  • Президент Токаєв оголосив 25 вересня днем загальнонаціональної жалоби.
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