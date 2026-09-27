​​Президент Казахстану змінив міністра оборони після трагедії під час військово-морських навчань на Каспії

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Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звільнив Даурена Косанова з посади міністра оборони країни.

Про це повідомляє AA.

Зазначається, що рішення було ухвалено 27 вересня, через кілька днів після трагедії під час військово-морських навчань у Каспійському морі, внаслідок якої загинули 14 військовослужбовців.

"Указом Глави держави Косанова Даурена Жуматаєвича звільнено з посади міністра оборони Республіки Казахстан", — йдеться в документі.

Новим міністром оборони Казахстану призначено Айдоса Мирзахметова.

Також Токаєв розпорядився створити комісію для комплексної перевірки стану справ у Міністерстві оборони.