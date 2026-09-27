FT: Ціни на вживані нафтові танкери вперше перевищили вартість нових суден

Різкий стрибок цін пов'язують із рекордними ставками на перевезення нафти через Перську затоку.

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Вартість старих нафтових супертанкерів уперше перевищила ціни на нові судна. Судновласники намагаються скористатися рекордними ставками на перевезення нафти з країн Перської затоки до Азії.

Про це пише Financial Times.

Йдеться про супертанкери (VLCC), які можуть перевозити близько 2 млн барелів нафти. За даними видання, ставки фрахту на маршруті Близький Схід-Азія сягнули близько $1,2 млн на добу.

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На тлі високої прибутковості перевезень ціни на танкери різко зросли. За останній тиждень кілька суден, побудованих до 2016 року, продали за $150 млн або дорожче. Водночас середня ціна нового судна становить близько $135 млн.

Загалом вартість танкерів зросла приблизно на третину порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Один із нещодавно побудованих танкерів, що належить компанії Dynacom грецького мільярдера Джорджа Прокопіу, продали за $200 млн із можливістю швидкої передачі новому власнику. Це одна з найвищих цін, зафіксованих на ринку. Ще одне судно, яке мають передати в жовтні, продали за $169 млн.

Брокери зазначають, що зараз на ціну дедалі більше впливає не вік судна, а те, наскільки швидко його можна передати покупцеві.

Одним із головних факторів попиту стало прагнення державних нафтових компаній країн Перської затоки контролювати власні танкерні флоти. Це, зокрема, дає їм більше можливостей для експорту нафти через регіони з підвищеними ризиками, зокрема Ормузьку протоку.

За даними морської консалтингової компанії Drewry, державна енергетична група ОАЕ ADNOC придбала щонайменше шість супертанкерів за останні два місяці. Серед учасників ринку також називають національну нафтову компанію Кувейту та покупців, які планують перевозити іракську нафту.

Високі ставки фрахту дозволяють власникам швидко окуповувати придбання суден. Водночас пропозиція танкерів на ринку скорочується, оскільки багато судновласників не поспішають продавати свої судна та хочуть скористатися нинішньою прибутковістю.

Учасники ринку також попереджають про можливе різке падіння ставок, якщо буде укладено мирну угоду, яка дозволить відновити нормальне судноплавство через Ормузьку протоку.

Водночас деякі представники галузі вважають, що навіть після цього ставки можуть залишатися вищими, ніж у попередні роки.