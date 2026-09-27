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Румунія піднімала винищувачі через невідому ціль у повітряному просторі

У прикордонному повіті Тулча оголошували повітряну тривогу.

Румунія піднімала винищувачі через невідому ціль у повітряному просторі
Фото: EPA/UPG

Уночі 27 вересня невідома повітряна ціль порушила повітряний простір Румунії поблизу кордону з Україною. У прикордонному повіті Тулча оголошували повітряну тривогу, в небо підняли винищувачі.

Про це повідомляє Міноборони Румунії.

Румунська система радіолокаційного спостереження виявила повітряну ціль, яка рухалася поблизу населеного пункту Кілія-Веке, неподалік річкового кордону з Україною.

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О 23:32 жителям північної частини повіту Тулча надіслали повідомлення через систему RO-Alert.

Для спостереження за повітряною обстановкою підняли два винищувачі F-18 Повітряно-космічних сил Іспанії, які виконують місію посиленої повітряної поліції, а також румунський гелікоптер IAR-330 SOCAT.

За даними радарів, ціль увійшла в повітряний простір Румунії поблизу Кілії-Веке та протягом кількох хвилин рухалася майже паралельно Кілійському гирлу Дунаю.

Радіолокаційний контакт із ціллю втратили в районі Пардіні. Повітряну тривогу скасували о 00:48.

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