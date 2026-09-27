На Сумщині за добу загинуло щонайменше двоє людей, є постраждалі

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У Сумській області внаслідок російських обстрілів за добу є загиблі та постраждалі серед цивільних. Російські війська понад 90 разів обстріляли 26 населених пунктів у 12 громадах.

Про це повідомила Сумська ОВА.

У Сумській громаді внаслідок удару керованими авіабомбами загинув 42-річний чоловік. Дані щодо другого загиблого уточнюються.

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Поранення та травми отримали 13 жінок віком від 21 до 87 років, троє дівчат — 11-місячна дитина, 8- та 14-річна — та шість чоловіків віком від 24 до 65 років. Також постраждали двоє чоловіків віком 52 та 57 років, троє жінок віком 58, 63 та 74 роки і 17-річний хлопець.

У Зноб-Новгородській громаді внаслідок влучання російського БпЛА 25 вересня загинув 19-річний чоловік. Ще двоє чоловіків, 40 та 24 років, дістали травми.

Загалом із ранку 26 до ранку 27 вересня російські війська здійснили понад 90 обстрілів по території 12 громад. Найбільше атак зафіксували у Сумському та Шосткинському районах.

Під ударами були Сумська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Зноб-Новгородська, Глухівська, Середино-Будська, Шалигинська, Есманьська, Новослобідська, Путивльська та Великописарівська громади.

Російські війська застосовували артилерію, міномети, FPV-дрони, інші БпЛА та керовані авіаційні бомби.

Унаслідок атак пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі й нежитлові будівлі. У Зноб-Новгородській громаді частину об'єктів цивільної інфраструктури знищено.

За добу повітряна тривога на Сумщині тривала 20 годин 42 хвилини.