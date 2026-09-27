Росіяни понад 20 разів атакували Дніпропетровщину: є поранений

Минулої доби російські війська понад 20 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією. Внаслідок обстрілів одна людина дістала поранення.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
На Нікопольщині під ворожими ударами перебували Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади. Російські атаки пошкодили підприємство та ринок, також виникли пожежі.
У Синельниківському районі російські війська завдали удару по Миколаївській громаді. Пораненого чоловіка у важкому стані доправили до лікарні.
Інформація про наслідки атак уточнюється.
- У Запорізькій області внаслідок російських ударів загинули троє людей, ще четверо дістали поранення.