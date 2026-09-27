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Генштаб: За минулу добу російська армія втратила ще 1 690 військових

З початку повномасштабного армія РФ втратила в Україні близько 1 528 970 військовослужбовців.

Генштаб: За минулу добу російська армія втратила ще 1 690 військових
Втрати армії окупантів
Фото: скрин відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1 690 російських військових. Загальні втрати окупантів з початку повномасштабного вторгнення складають близько 1 528 970 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.26 склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 528 970 (+1 690) осіб 
  • танків – 12 384 (+8) од.
  • бойових броньованих машин – 25 442 (+7) од.
  • артилерійських систем – 50 428 (+57) од.
  • РСЗВ – 2 163 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 677 (+4) од.
  • літаків – 443 (+0) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 762 (+14) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 535 846 (+1 826) од.
  • крилаті ракети – 5 118 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 154 245 (+517) од.
  • спеціальна техніка – 4 756 (+7) од.

Дані уточнюються.

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