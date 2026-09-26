МОН пояснило, як працюватимуть дитсадки під час відключень світла

Саме відключення електроенергії не означає автоматичного закриття дитсадка.

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Міністерство освіти і науки підготувало рекомендації для закладів дошкільної освіти на випадок відключень електроенергії, перебоїв із тепло- та водопостачанням, а також інших небезпечних ситуацій.

Про це йдеться на сайті відомства.

Рішення про продовження роботи дитсадка, скорочення часу перебування дітей або тимчасове припинення їхнього прийому ухвалює керівник закладу.Саме відключення електроенергії не означає автоматичного закриття дитсадка.

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Якщо в закладі є достатнє природне або резервне освітлення, питна вода, працюють санітарні приміщення, підтримується безпечна температура, можна організувати харчування та забезпечити нагляд за дітьми, роботу можуть продовжувати.У

разі перебоїв із водопостачанням адміністрація має оцінити запаси питної води та можливість забезпечити питний режим, гігієну, роботу санвузлів, приготування їжі й прибирання. Якщо це неможливо, режим роботи закладу змінюють.

Так само контролюють температуру в приміщеннях при проблемах із теплопостачанням. Якщо безпечні умови не вдається забезпечити, дітей можуть перевести до іншого приміщення, скоротити час їхнього перебування або достроково завершити його.

У разі зміни режиму роботи садок зобов'язаний повідомити батьків

Харчування дозволене лише за умови безпечного зберігання продуктів і приготування страв. У разі зміни режиму роботи дитсадок має повідомити батьків про причину, новий порядок роботи та необхідність забрати дитину.

До прибуття батьків дитина залишається під наглядом працівників і не може самостійно залишити заклад. Під час повітряної тривоги діти та працівники переходять до укриття за визначеним маршрутом. Працівники проводять перекличку, враховують потреби дітей та залишаються з ними до завершення небезпеки.

Якщо сигнал тривоги застав батьків із дитиною дорогою до дитсадка, вони мають прямувати до найближчого доступного укриття.