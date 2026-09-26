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На Одещині військовослужбовця ТЦК поранили ножем

Нападника шукають. 

На Одещині військовослужбовця ТЦК поранили ножем
Ілюстративне фото
Фото: Офіс генпрокурора

Сьогодні, 26 вересня, у Білгород-Дністровському на Одещині під час проведення заходів оповіщення невідома особа поранила ножем військовослужбовця районного ТЦК та СП. Нападник втік.

Про це повідомив Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Потерпілого негайно доправлено до медичного закладу, йому надали допомогу і наразі стан військовослужбовця стабільний, він перебуває під наглядом лікарів.

За цим фактом правоохоронці розпочали першочергові слідчі та розшукові дії для встановлення особи нападника та його затримання.

Постраждалий є ветераном бойових дій, який зазнав поранень під час захисту України на фронті та був переведений для подальшого несення служби до ТЦК та СП.

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