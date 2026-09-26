Вона загинула унаслідок удару дрона по бізнес-центру.

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Вчора унаслідок російської атаки на Київ загинула українська журналістка Марія Їжвенко. Жінка раніше працювала у відділі “Бізнес” видання NV.

Як пише Інститут масової інформації, про це розповів чоловік загиблої, військовослужбовець Данило Ївженко.

Зазначається, що жінка загинула унаслідок дронового удару по бізнес-центру Compass FM.

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Як написав Данило Ївженко, подружжя планувало майбутнє. Наприкінці минулого року вони взяли кредит на придбання квартири, а цієї зими планували народження дитини. Нещодавно також придбали автомобіль, щоб Марії було зручніше пересуватися містом із майбутньою дитиною.

«Машина згоріла, Маша загинула. Я втратив друга, дівчину, дружину, матір моїх майбутніх дітей, яких тепер не буде», – цитує ІМІ чоловіка загиблої.

Заступниця головного редактора NV Бізнес Олександра Некращук написала, що Марія була талановитою журналісткою і людиною, яка прагнула доступно пояснювати складні технологічні теми. За словами Некращук, кілька місяців тому Марія вирішила перейти до корпоративного сектору.

Фото: ІМІ Загибла українська журналістка Марія Їжвенко

Марія Ївженко стала 138-ою серед медійників, які загинули внаслідок російської агресії проти України.