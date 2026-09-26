Через російські удари по дата-центрах у Києві виникли перебої з кабельним та онлайн-телебаченням

Через удари РФ по телекомунікаційній інфраструктурі та дата-центрах у Києві виникли проблеми із трансляцією деяких телеканалів та онлайн-сервісів.
Через наслідки російського удару по київському дата-центру Cosmonova тимчасово не працює частина відеоплеєрів на сайті Суспільного. У компанії підтвердили пошкодження приміщення та попередили про можливі перебої в роботі сервісів.
Водночас завдяки географічному резервуванню всі клієнтські дані вдалося зберегти. Сервіси продовжують працювати на резервних майданчиках, а інженери та технічні фахівці оцінюють масштаби пошкоджень.
Проблеми виникли із трансляцією телеканалу "Київ24". Там повідомили, що через масштабні російські удари по телекомунікаційній інфраструктурі у столиці можливі перебої з кабельним та онлайн-телебаченням.
Про тимчасові проблеми з трансляцією також повідомили "Новини.LIVE", "Армія TV" та "Ми-Україна+".
- Росія завдала ударів по цифровій та телекомунікаційній інфраструктурі України. Під атаками опинилися дата-центри, мережеве обладнання та вузли зв’язку.