Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Зеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ВідеоЗеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ГоловнаКиїв

Через російські удари по дата-центрах у Києві виникли перебої з кабельним та онлайн-телебаченням

Проблеми з трансляцією виникли у  "Суспільного", "Київ24", "Новини.LIVE" та "Армія TV".

Через російські удари по дата-центрах у Києві виникли перебої з кабельним та онлайн-телебаченням
Фото: ДСНС

Через удари РФ по телекомунікаційній інфраструктурі та дата-центрах у Києві виникли проблеми із трансляцією деяких телеканалів та онлайн-сервісів.  

Через наслідки російського удару по київському дата-центру Cosmonova тимчасово не працює частина відеоплеєрів на сайті Суспільного. У компанії підтвердили пошкодження приміщення та попередили про можливі перебої в роботі сервісів.

Реклама

Водночас завдяки географічному резервуванню всі клієнтські дані вдалося зберегти. Сервіси продовжують працювати на резервних майданчиках, а інженери та технічні фахівці оцінюють масштаби пошкоджень.

Проблеми виникли із трансляцією телеканалу "Київ24". Там повідомили, що через масштабні російські удари по телекомунікаційній інфраструктурі у столиці можливі перебої з кабельним та онлайн-телебаченням.

Про тимчасові проблеми з трансляцією також повідомили "Новини.LIVE", "Армія TV" та "Ми-Україна+".

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies