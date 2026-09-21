Активісти заявили про відновлення будівельних робіт на місці парку на Теремках

Вони продовжують вимагати проведення теплотраси за проєктом 2023 року.

На місці вирубки дерев на Теремках відновили роботи. Поліція охороняє парк від протестувальників, заявили на сторінці активістів «Зелені Теремки».

На оприлюдненому відео зафіксовано кордон з поліцейських, що відділяє техніку від активістів. Громада вважає ці роботи незаконними, в КМДА на початку місяця попереджали, що близько 10 дерев іще доведеться вирубити.

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Після зустрічі громади і представників КМДА активісти повідомили, що влада планує реалізувати теплотрасу за початковим проєктом, але з наміром зберегти дерева, що лишилися після першої вирубки.

Що будуть на Теремках?

У Голосіївському районі в межах підготовки до зими зводять нову теплотрасу для житлових масивів Теремки-1 і Теремки-2. У КМДА пояснювали, що роботи вимагають видалення частини дерев, але після завершення будівництва територію «повністю відновлять, проведуть благоустрій і висадять нові дерева та інші зелені насадження». Вирубати планували 662 дерева, зокрема ті, яким понад сто років. Пересадити можливо лише 56 одиниць.

Нова тепломережа створить резервну схему теплопостачання в разі зупинки ТЕЦ-5.

«Проєкт будівництва тепломережі передбачає повне виконання природоохоронних заходів. Після завершення будівництва територію парку рекультивують, відновлять благоустрій та висадять нові дерева, кущі та інші зелені насадження. Крім того, відповідно до законодавства, за видалені зелені насадження замовник виплатить компенсацію, кошти від якої спрямують на створення та розвиток нових зелених зон столиці. Такий механізм компенсації впливу на міське довкілля передбачений чинним законодавством», – заявили в КМДА, додавши, що проєкт реалізують задля забезпечення надійного теплопостачання і збереження зеленого фонду.

Проти цього рішення виступили деякі кияни, які влаштували протест. Вони наголошували, що за планом 2023 р. теплотрасу мали класти не через парк, а під вулицею Теремківська.

11 вересня в КМДА заявили про зміну проєкту мережі та скорочення кількості дерев, які збираються знищити. За новою схемою залишитися мають близько 160 дерев.

«Видаленню натомість підлягатимуть близько десятка насаджень, ще частину лише кронують. Про це йшлося під час підсумкової зустрічі з місцевим громадським активом», – заявили в адміністрації.

Відтоді нових повідомлень про відновлення вирубки дерев аж до сьогодні на сторінці «Зелені Теремки» не було.