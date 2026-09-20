У Голосіївському районі Києва зафіксували падіння безпілотника, повідомляє мер столиці Віталій Кличко.
"У Голосіївському районі Києва зафіксували падіння безпілотника.Попередньо, БпЛА впав у районі нежитлової забудови. На місце події прямують екстрені служби. Інформація про можливі пошкодження та постраждалих уточнюється", – ідеться у повідомленні.
Уранці Кличко повідомляв про роботу ППО у Києві.
- Від ранку російські війська обстрілюють Боярську громаду Київщини. Уламки пошкодили проїжджу частину, господарську будівлю, парк та Алею пам’яті загиблих Героїв.