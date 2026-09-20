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У Голосіївському районі Києва зафіксували падіння безпілотника, повідомляє мер столиці Віталій Кличко.

"У Голосіївському районі Києва зафіксували падіння безпілотника.Попередньо, БпЛА впав у районі нежитлової забудови. На місце події прямують екстрені служби. Інформація про можливі пошкодження та постраждалих уточнюється", – ідеться у повідомленні.

Уранці Кличко повідомляв про роботу ППО у Києві.