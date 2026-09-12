Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ГоловнаКиїв

Кличко: захист кожної АЗС наразі неможливий, це передусім питання протиповітряної оборони

Місто створило резерв палива для генераторів. 

Кличко: захист кожної АЗС наразі неможливий, це передусім питання протиповітряної оборони
Удар по АЗС в Києві
Фото: ДСНС України Telegram

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що захистити кожну автозаправну станцію (АЗС) наразі неможливо, і назвав це передусім питанням протиповітряної оборони. 

Про це він сказав журналістам у кулуарах щорічної конференції Yalta European Strategy (YES).

«Питання захисту АЗС – складне. Ми не можемо ще побудувати захист кожної автозаправної станції. Я переконаний, що питання захисту – це питання протиповітряної оборони», – заявив мер.

Реклама

За словами Кличка, у спілкуванні з військовими він з'ясував, що наразі існує нестача засобів ураження ракет, які використовуються проти дронів і крилатих ракет. Детальніше про це, зауважив мер, зможуть розповісти представники Збройних сил.

Крім того, Кличко розповів про підготовку Києва до можливих проблем з електропостачанням та паливом узимку.

«Нами зроблено запаси палива на зиму і на випадок надзвичайної ситуації, коли віртуально може виникнути проблема з паливом», – сказав мер.

За словами Кличка, місто опрацьовує різні сценарії розвитку подій, зокрема несприятливі, і має бути готовим до кожного з них. Комунальні служби Києва, за його словами, створили резерв, який дозволить забезпечити роботу генераторів у разі знеструмлення та нестачі електроенергії, а також безперебійну роботу самих комунальних служб. Це, підкреслив мер, є зоною відповідальності міста, і необхідні запаси вже сформовані.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies