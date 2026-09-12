Кличко: захист кожної АЗС наразі неможливий, це передусім питання протиповітряної оборони

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що захистити кожну автозаправну станцію (АЗС) наразі неможливо, і назвав це передусім питанням протиповітряної оборони.

Про це він сказав журналістам у кулуарах щорічної конференції Yalta European Strategy (YES).

«Питання захисту АЗС – складне. Ми не можемо ще побудувати захист кожної автозаправної станції. Я переконаний, що питання захисту – це питання протиповітряної оборони», – заявив мер.

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За словами Кличка, у спілкуванні з військовими він з'ясував, що наразі існує нестача засобів ураження ракет, які використовуються проти дронів і крилатих ракет. Детальніше про це, зауважив мер, зможуть розповісти представники Збройних сил.

Крім того, Кличко розповів про підготовку Києва до можливих проблем з електропостачанням та паливом узимку.

«Нами зроблено запаси палива на зиму і на випадок надзвичайної ситуації, коли віртуально може виникнути проблема з паливом», – сказав мер.

За словами Кличка, місто опрацьовує різні сценарії розвитку подій, зокрема несприятливі, і має бути готовим до кожного з них. Комунальні служби Києва, за його словами, створили резерв, який дозволить забезпечити роботу генераторів у разі знеструмлення та нестачі електроенергії, а також безперебійну роботу самих комунальних служб. Це, підкреслив мер, є зоною відповідальності міста, і необхідні запаси вже сформовані.