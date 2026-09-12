Чорне море заблоковане не лише для України, а й для РФ.

Вплив українських далекобійних ударів і санкцій на економіку Росії вже неможливо недооцінювати.

Про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив на щорічній конференції YES.

«Я думаю, що до мене багато вже казали про вплив, скажімо так, наших далекобійних санкцій. Він існує, і його не можна недооцінювати. Російська Федерація досить серйозно вже відчуває на собі вплив від цих наших дій. Подивіться, що відбувається в нафтогазовому комплексі у них, до прикладу», — сказав Буданов.

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За його словами, попри те, що Україна має проблеми з транспортуванням товарів Чорним морем, для Росії воно теж заблоковане, і проблеми від цього для неї не менш серйозні.

«Перше — це різке погіршення становища у ВТБ банку, який є одним з головних у Російській Федерації. Друге — це різке зниження, падіння вартості Газпрому, який ще 20 років тому коштував оціночно біля 270 млрд доларів, а зараз, за різними оцінками, ця сума впала до 30. Тому вплив досить серйозний», — зазначив Буданов.

Разом з тим, наголосив він, Росія все ще має спроможності для продовження бойових дій.

«Це те, що треба так само чітко розуміти. Все залежить від ситуації на полі бою. А все, що на додачу до того — я маю на увазі дальній удар і подібні дії — це і є підштовхування Російської Федерації до проведення серйозних переговорів. Це посилює нашу позицію, це послаблює їхню позицію. Зрештою, колись це дасть свій результат», — підсумував Буданов.