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У Коблевому вибухнула протидесантна міна: загинуло подружжя, ще двоє людей травмовано

Ділянка узбережжя, де сталася трагедія, була закритою та огородженою.

У Коблевому вибухнула протидесантна міна: загинуло подружжя, ще двоє людей травмовано
Ілюстративне фото
Фото: НикВести

У Коблевому Миколаївської області вдень 12 вересня в акваторії Чорного моря вибухнула протидесантна міна. Внаслідок вибуху загинуло подружжя, ще двоє людей постраждали.

Про це повідомив виконувач обов’язків голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Загинули 43-річний чоловік та його 42-річна дружина. Їхня 16-річна донька отримала поранення. Дівчині надали медичну допомогу, надалі вона лікуватиметься амбулаторно.

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Також постраждала 40-річна жінка. Її у тяжкому стані госпіталізували.

Решетілов зазначив, що ділянка узбережжя, де сталася трагедія, була закритою та огородженою. Там також були встановлені попередження про мінну небезпеку. За його словами, люди перетнули огородження.

В.о. голови Миколаївської ОВА наголосив, що попри бажання людей мати доступ до моря та запит на відкриття узбережжя в Коблевому, пляжі не можна відкривати, доки фахівці не підтвердять безпечність перебування там.

"Ціна поспішних рішень може бути занадто високою і платити доведеться людськими життями", – зазначив Решетілов.

  • Схожа трагедія у селі Коблеве не вперше. На початку серпня в акваторії Чорного моря здетонував вибухонебезпечний предмет. Загинув 45-річний чоловік, який перебував у воді. Ще дві жінки отримали поранення.
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