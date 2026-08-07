У Коблевому на Миколаївщині чоловік загинув у воді через вибух

Ще 2 жінки постраждали, одну з них доправили до лікарні.

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У селі Коблеве Миколаївської області в акваторії Чорного моря здетонував вибухонебезпечний предмет. Загинув 45-річний чоловік, який перебував у воді.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Григорій Решетілов.

Ще дві жінки отримали поранення. 47-річній постраждалій медики надали допомогу на місці. 63-річну жінку госпіталізували у стані середньої тяжкості.

За словами голови ОВА, ділянка була огороджена та мала попередження про мінну небезпеку.

Решетілов наголосив, що купання в морі в межах Миколаївської області заборонене через загрозу вибухонебезпечних предметів. Влада закликала не ігнорувати обмеження та попереджувальні знаки.