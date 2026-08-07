Негода знеструмила 118 населених пунктів у 7 областях

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Через грози та сильний вітер вранці 7 серпня без електропостачання повністю або частково залишилися 118 населених пунктів у семи областях.

Про це повідомили в Facebook «Укренерго».

Йдеться про Житомирську, Закарпатську, Хмельницьку, Тернопільську, Чернівецьку, Кіровоградську та Черкаську області. Ремонтні бригади вже відновлюють пошкоджені лінії електропередач.

Крім того, через російські обстріли є нові знеструмлення в Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській та Сумській областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація.

В «Укренерго» також повідомили, що споживання електроенергії зростає. Станом на 09:30 воно було на 3,2% вищим, ніж у цей самий час напередодні. Причиною називають спеку, через яку українці активно користуються кондиціонерами, а також дощі в частині південно-західних областей. Опади знизили ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

Через високе навантаження на енергосистему українців закликали з 10:00 до 23:00 обмежити використання потужних електроприладів.