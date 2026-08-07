Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
ГоловнаСуспільствоПодії

Негода знеструмила 118 населених пунктів у 7 областях

Ремонтні бригади вже відновлюють пошкоджені лінії електропередач.

Негода знеструмила 118 населених пунктів у 7 областях
Ілюстративне фото
Фото: ye.ua

Через грози та сильний вітер вранці 7 серпня без електропостачання повністю або частково залишилися 118 населених пунктів у семи областях. 

Про це повідомили в Facebook «Укренерго».

Йдеться про Житомирську, Закарпатську, Хмельницьку, Тернопільську, Чернівецьку, Кіровоградську та Черкаську області. Ремонтні бригади вже відновлюють пошкоджені лінії електропередач.

Крім того, через російські обстріли є нові знеструмлення в Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській та Сумській областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація.

В «Укренерго» також повідомили, що споживання електроенергії зростає. Станом на 09:30 воно було на 3,2% вищим, ніж у цей самий час напередодні. Причиною називають спеку, через яку українці активно користуються кондиціонерами, а також дощі в частині південно-західних областей. Опади знизили ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

Через високе навантаження на енергосистему українців закликали з 10:00 до 23:00 обмежити використання потужних електроприладів.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies