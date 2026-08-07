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Сотні тисяч жителів окупованої Луганщини залишилися без води у спеку

Причиною стала аварія на насосній станції.

Сотні тисяч жителів окупованої Луганщини залишилися без води у спеку
Ілюстративне фото
Фото: Pixabay

На тимчасово окупованій території Луганської області сотні тисяч людей залишилися без водопостачання через чергову аварію на насосній станції із застарілим обладнанням.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко.

Без питної води у спеку залишилися жителі Алчевська, Перевальська, Брянки, Кадіївки та ще 34 населених пунктів. Усі вони перебувають під російською окупацією з 2014 року.

«На обладнанні проводяться лише аварійні ремонти. Незадовільний стан насосних станцій росіян не турбує», – пояснив Харченко.

  • У липні на ТОТ Луганщини були значні проблеми з електропостачанням. Масштабні перебої були зафіксовані у Сватівському, Старобільському та Кремінському районах, а також на околицях Лисичанська.
  • Нестабільна напруга в електромережах призвела до супутніх проблем із водопостачанням та забезпеченням звʼязку.
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