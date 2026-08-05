В Україні тимчасово обмежать використання води для підприємств і промисловості через засуху

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Державне агентство водних ресурсів України оголосило про тимчасові обмеження на забір води для підприємств, які здійснюють спеціальне водокористування з поверхневих водних об'єктів.

Таке рішення ухвалили на основі даних Українського гідрометеорологічного центру про настання маловоддя на основних річках країни.

Нові правила передбачають зменшення лімітів забору води для бізнесу і промисловості із відповідного переліку.

Обмеження діятимуть до 15 серпня. Після цієї дати фахівці відновлять права водокористувачів у повному обсязі, якщо гідрологічна ситуація нормалізується. Місцева влада, контролюючі органи і водокористувачі отримають відповідні сповіщення.

Пересічних українців це не зачепить — воду для питних і побутових потреб населення обмежувати не будуть.