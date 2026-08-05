Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
ГоловнаЕкономікаДержава

В Україні тимчасово обмежать використання води для підприємств і промисловості через засуху

Обмеження діятимуть до 15 серпня.

В Україні тимчасово обмежать використання води для підприємств і промисловості через засуху
Дністер
Фото: Міністр навколишнього середовища Молдови Сергіу Лазаренку

Державне агентство водних ресурсів України оголосило про тимчасові обмеження на забір води для підприємств, які здійснюють спеціальне водокористування з поверхневих водних об'єктів. 

Таке рішення ухвалили на основі даних Українського гідрометеорологічного центру про настання маловоддя на основних річках країни.

Нові правила передбачають зменшення лімітів забору води для бізнесу і промисловості із відповідного переліку. 

Обмеження діятимуть до 15 серпня. Після цієї дати фахівці відновлять права водокористувачів у повному обсязі, якщо гідрологічна ситуація нормалізується. Місцева влада, контролюючі органи і водокористувачі отримають відповідні сповіщення.

Пересічних українців це не зачепить — воду для питних і побутових потреб населення обмежувати не будуть.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies