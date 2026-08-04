5 серпня в Україні не планується відключень світла

В середу, 5 серпня, в Україні не прогнозуються відключення електроенергії.
Про це повідомили в "Укренерго".
Попри це, енергетики закликають до економного використання електроенергії упродовж дня.
"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо - обмежте користування потужними електроприладами протягом всієї доби", - зазначили в "Укренерго".
- 4 серпня в Україні зросло споживання електроенергії. Як розповіли в Укренерго, через обстріли були нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях.