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5 серпня в Україні не планується відключень світла

"В Укренерго" наголошують на необхідності ощадливого споживання.

5 серпня в Україні не планується відключень світла
Лінії електропередач
Фото: facebook/ НЕК 'Укренерго' - N

В середу, 5 серпня, в Україні не прогнозуються відключення електроенергії.

Про це повідомили в "Укренерго".

Попри це, енергетики закликають до економного використання електроенергії упродовж дня.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо - обмежте користування потужними електроприладами протягом всієї доби", - зазначили в "Укренерго".

  • 4 серпня в Україні зросло споживання електроенергії. Як розповіли в Укренерго, через обстріли були нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях. 
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