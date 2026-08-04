5 серпня в Україні не планується відключень світла

"В Укренерго" наголошують на необхідності ощадливого споживання.

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В середу, 5 серпня, в Україні не прогнозуються відключення електроенергії.

Про це повідомили в "Укренерго".

Попри це, енергетики закликають до економного використання електроенергії упродовж дня.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо - обмежте користування потужними електроприладами протягом всієї доби", - зазначили в "Укренерго".