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Україна застосувала санкції проти компаній, що обслуговують російський ВПК

Під санкції потрапили 23 компанії та пов'язані з ними 20 фізичних осіб.

Україна застосувала санкції проти компаній, що обслуговують російський ВПК
Ілюстративне фото
Фото: rada.gov.ua

Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти компаній, що постачають компоненти для балістики та обслуговують російський ВПК

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Під санкції потрапили 23 компанії та пов’язані з ними 20 фізичних осіб, які виробляють і постачають обладнання і компоненти для російського ВПК та силових структур в обхід санкцій.

Серед них – компанія «Кідма Тек», яка виготовляє оптичні прилади, засоби протиповітряної оборони та реактивні системи залпового вогню, ремонтує авіаційні й протитанкові керовані ракети, та завод імені Морозова, що входить у структуру підсанкційного «Ростєха». Там виготовляють вибухові речовини, ракетне паливо й матеріали для ракетних комплексів, зокрема, постачають твердопаливні заряди для двигуна балістичної ракети «Іскандер-М». 

Також – «Спецелектронкомплект», яка залучена до виробництва керованих авіаційних ракет, та підприємство «Аурум», що постачає системи РЕБ і дрони для російських окупантів.

У списку – російські ІТ-підприємства, які створюють цифрові рішення і програми інформаційної безпеки для державних і приватних замовників.

  • Володимир Зеленський звільнив ще шість послів України закордоном, а також Постійного представника при ЮНЕСКО.
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