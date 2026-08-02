Корецький провів нараду з аграріями через блокаду портів Росією

"Росія посилює терор на морі. Атакує судна, які перевозять українську аграрну продукцію та портову інфраструктуру".

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Прем'єр-міністр Сергій Корецький скликав термінову нараду через посилення атак Росії на судна з агропродукцією.

Про це він повідомив у Telegram.

"Росія посилює терор на морі. Атакує судна, які перевозять українську аграрну продукцію та портову інфраструктуру. Це створює серйозні ризики для експорту, цілої галузі та економіки загалом. Сьогодні провів термінову нараду за участі представників аграрного бізнесу та профільних асоціацій, щоб визначити конкретні рішення", - зазначив Корецький.

Він розповів, що триває робота над диверсифікацією та відновленням каналів постачання. Паралельно також готується комплекс заходів підтримки галузі, зокрема - у взаємодії з банками щодо фінансування виробників.

"Також посилюємо дипломатичну роботу з країнами-партнерами, які є ключовими ринками збуту", - додав прем'єр.

Він також наголосив, що на нараді узгодили першочергові кроки і розподілили завдання та відповідальних за кожним напрямом. Домовилися проводити такі наради регулярно.

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