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Корецький провів нараду з аграріями через блокаду портів Росією

"Росія посилює терор на морі. Атакує судна, які перевозять українську аграрну продукцію та портову інфраструктуру".

Корецький провів нараду з аграріями через блокаду портів Росією
Засідання Кабміну
Фото: Кабмін

Прем'єр-міністр Сергій Корецький скликав термінову нараду через посилення атак Росії на судна з агропродукцією.

Про це він повідомив у Telegram.

"Росія посилює терор на морі. Атакує судна, які перевозять українську аграрну продукцію та портову інфраструктуру. Це створює серйозні ризики для експорту, цілої галузі та економіки загалом. Сьогодні провів термінову нараду за участі представників аграрного бізнесу та профільних асоціацій, щоб визначити конкретні рішення", - зазначив Корецький.

Він розповів, що триває робота над диверсифікацією та відновленням каналів постачання. Паралельно також готується комплекс заходів підтримки галузі, зокрема - у взаємодії з банками щодо фінансування виробників. 

"Також посилюємо дипломатичну роботу з країнами-партнерами, які є ключовими ринками збуту", - додав прем'єр.

Він також наголосив, що на нараді узгодили першочергові кроки і розподілили завдання та відповідальних за кожним напрямом. Домовилися проводити такі наради регулярно. 

Контекст

  • Днями міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що в українські порти тимчасово не заходять іноземні судна, аби не потрапити під російський обстріл. 
  • Очільник МЗС Андрій Сибіга повідомляв, що за кілька днів Росія розбомбила щонайменше три цивільні вантажні судна. Кілька десятків членів екіпажу загинули й отримали поранення. Наразі чорноморським морським коридором України не пройшло жодне судно — і це в пік збору врожаю.
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