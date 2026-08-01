Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
Сили спецоперацій: На полігоні у Хмельницькій області закінчилася детонація
Сили спецоперацій: На полігоні у Хмельницькій області закінчилася детонація
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: українські воїни потопили російський контейнеровоз Yanina та уразили три НПЗ у Башкортостані

Підсанкційний російський контейнеровоз Yanina йшов під прапором РФ.

Зеленський: українські воїни потопили російський контейнеровоз Yanina та уразили три НПЗ у Башкортостані
Фото: скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський підтвердив успішні удари Сил оборони по військових і логістичних об'єктах РФ. Українські військові потопили російський контейнеровоз Yanina у Чорному морі та уразили інфраструктуру трьох нафтопереробних заводів у Башкортостані.

Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.

"Цієї ночі було застосування мідлстрайків – є ураження в акваторії Чорного та Азовського морів. Також уражено підсанкційний російський контейнеровоз Yanina, що йшов під російським прапором і мав ємність понад 100 тисяч тонн. Завдяки влучності наших Сил оборони він пішов на дно", – каже Президент.

Реклама

Зеленський наголосив, що Україна продовжує відповідати на російські атаки, завдаючи ударів виключно по об'єктах, які забезпечують ведення війни.

"Вдячний українським воїнам, які повертають війну у Росію і відповідають на її удари проти життя. Наші цілі – послідовно визначені обʼєкти, що забезпечують війну", – зазначив глава держави.

Також, за словами президента, підрозділи Служби безпеки України вночі завдали ударів по інфраструктурі трьох російських нафтопереробних заводів у Башкортостані. Відстань до цілей становила майже 1600 кілометрів.

Читайте такожБезпілотники уразили один із найбільших НПЗ Росії "Уфанефтехим" в Уфі

"Заводи, які переробляють мільйони тонн нафти за рік. Дякую за влучність!" – наголосив глава держави.

Президент додав, що Україна й надалі послідовно реалізовує стратегію далекобійних ударів по об'єктах, які забезпечують військовий потенціал Росії.

"Продовжуємо наш справедливий тиск. План далекобійних санкцій крок за кроком виконується", – підсумував Зеленський.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies