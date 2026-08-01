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Президент України Володимир Зеленський підтвердив успішні удари Сил оборони по військових і логістичних об'єктах РФ. Українські військові потопили російський контейнеровоз Yanina у Чорному морі та уразили інфраструктуру трьох нафтопереробних заводів у Башкортостані.

Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.

"Цієї ночі було застосування мідлстрайків – є ураження в акваторії Чорного та Азовського морів. Також уражено підсанкційний російський контейнеровоз Yanina, що йшов під російським прапором і мав ємність понад 100 тисяч тонн. Завдяки влучності наших Сил оборони він пішов на дно", – каже Президент.

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Зеленський наголосив, що Україна продовжує відповідати на російські атаки, завдаючи ударів виключно по об'єктах, які забезпечують ведення війни.

"Вдячний українським воїнам, які повертають війну у Росію і відповідають на її удари проти життя. Наші цілі – послідовно визначені обʼєкти, що забезпечують війну", – зазначив глава держави.

Також, за словами президента, підрозділи Служби безпеки України вночі завдали ударів по інфраструктурі трьох російських нафтопереробних заводів у Башкортостані. Відстань до цілей становила майже 1600 кілометрів.

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"Заводи, які переробляють мільйони тонн нафти за рік. Дякую за влучність!" – наголосив глава держави.

Президент додав, що Україна й надалі послідовно реалізовує стратегію далекобійних ударів по об'єктах, які забезпечують військовий потенціал Росії.

"Продовжуємо наш справедливий тиск. План далекобійних санкцій крок за кроком виконується", – підсумував Зеленський.