Росіяни атакували агарні господарства у Запорізькому районі. Постраждалих внаслідок атак немає.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
З початку року через російські удари аграрії втратили в області понад 250 одиниць сільськогосподарської техніки.
Керованими авіабомбами та дронами зруйновано 55 зерносховищ та інших об'єктів аграрної інфраструктури.
- Унаслідок ворожого удару в селищі Кушугум Запорізької області пошкоджено лінію електропередач. Без електропостачання залишається вся територія громади.
- Упродовж доби окупанти завдали 1026 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, ще двоє поранені.