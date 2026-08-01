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З початку року росіяни зруйнували у Запорізькій області 55 аграрних об'єктів, зокрема зерносховищ

Аграрії втратили 250 одиниць сільськогосподарської техніки.

З початку року росіяни зруйнували у Запорізькій області 55 аграрних об'єктів, зокрема зерносховищ
Зруйноване зерносховище, ілюстративне фото
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA/800

Росіяни атакували агарні господарства у Запорізькому районі. Постраждалих внаслідок атак немає. 

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

З початку року через російські удари аграрії втратили в області понад 250 одиниць сільськогосподарської техніки.

Керованими авіабомбами та дронами зруйновано 55 зерносховищ та інших об'єктів аграрної інфраструктури.

  • Унаслідок ворожого удару в селищі Кушугум Запорізької області пошкоджено лінію електропередач. Без електропостачання залишається вся територія громади.
  • Упродовж доби окупанти завдали 1026 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, ще двоє поранені.
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