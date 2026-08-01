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Росіяни атакували агарні господарства у Запорізькому районі. Постраждалих внаслідок атак немає.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

З початку року через російські удари аграрії втратили в області понад 250 одиниць сільськогосподарської техніки.

Керованими авіабомбами та дронами зруйновано 55 зерносховищ та інших об'єктів аграрної інфраструктури.