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Росіяни вбили та поранили трьох цивільних на Запоріжжі

Ворог завдав 1026 ударів по 56 населених пунктах області.

Росіяни вбили та поранили трьох цивільних на Запоріжжі
наслідки атаки РФ
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби окупанти завдали 1026 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, ще двоє поранені.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Армія РФ здійснила 17 авіаударів по Малокатеринівці, Комишувасі, Новомиколаївці, Зорівці, Новоіванівці, Листівці, Михайлівському, Оріхову, Омельнику, Новопавлівці, Барвинівці, Любицькому, Тимошівці, Червоній Криниці, Червоному Яру.

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786 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Біленьке, Новосолоне, Антонівку, Нововасилівку, Нижню Хортицю, Розумівку, Веселий Гай, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Григорівку, Річне, Веселянку, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Воздвижівку, Рибне, Гірке, Новоселівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Преображенку, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Верхню Терсу, Тернувате.

Зафіксовано 3 обстріли з РСЗВ по Канівському, Щербаках.

220 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Григорівці, Малих Щербаках, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Добропіллю, Прилуках, Цвітковому, Гіркому, Гуляйпільському, Староукраїнці.

Надійшло 68 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок. Іншим медики надали допомогу амбулаторно або на місці.

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