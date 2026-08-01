РФ за добу втратила в Україні ще 1470 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.26 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1470 російських окупантів.

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Сили оборони України з початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували близько 1 447 620 окупантів.

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