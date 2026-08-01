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РФ за добу втратила в Україні ще 1470 солдатів

Сили оборони України з початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували близько 1 447 620 окупантів.

РФ за добу втратила в Україні ще 1470 солдатів
Втрати армії окупантів
Фото: скрин відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1470 російських окупантів. 

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.26 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 447 620 (+1 470) осіб
  • танків – 12 231 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 25 060 (+4) од.
  • артилерійських систем – 47 127 (+82) од.
  • РСЗВ – 1 980 (+4) од.
  • засоби ППО – 1 527 (+2) од.
  • літаків – 439 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 097 (+16) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 437 503 (+1 838) од.
  • крилаті ракети – 5 005 (+0) од.
  • кораблі / катери – 34 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 128 497 (+463) од.
  • спеціальна техніка – 4 484 (+1) од.

Дані уточнюються.

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