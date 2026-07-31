Одна людина постраждала внаслідок атаки дронами на Київщині

Ввечері, 31 липня, Київщина опинилась під атакою ударних дронів.
Про це повідомили в Київській ОВА.
У Броварському районі під час ворожої атаки постраждав чоловік. Він отримав уламкове поранення ноги. Медики надають постраждалому всю необхідну допомогу.
"Звертаємось до кожного: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Перебувайте у безпечних місцях, бережіть себе та своїх рідних", - закликали в ОВА.
- Зранку 31 липня російські війська вчергове атакували Київську область ударними безпілотниками. Є ушкодження у Броварському районі, у Вишгородському горіла трава, але люди цілі.