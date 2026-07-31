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Одна людина постраждала внаслідок атаки дронами на Київщині

Чоловіка було поранено під час атаки в Броварському районі.

Одна людина постраждала внаслідок атаки дронами на Київщині
Ілюстративне фото

Ввечері, 31 липня, Київщина опинилась під атакою ударних дронів.

Про це повідомили в Київській ОВА.

У Броварському районі під час ворожої атаки постраждав чоловік. Він отримав уламкове поранення ноги. Медики надають постраждалому всю необхідну допомогу.

"Звертаємось до кожного: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Перебувайте у безпечних місцях, бережіть себе та своїх рідних", - закликали в ОВА.

  • Зранку 31 липня російські війська вчергове атакували Київську область ударними безпілотниками. Є ушкодження у Броварському районі, у Вишгородському горіла трава, але люди цілі. 
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