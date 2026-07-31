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Росіяни атакували ударним дроном багатоповерхівку у Харкові

Інформації про постраждалих немає.

Росіяни атакували ударним дроном багатоповерхівку у Харкові
Фото: З відкритих джерел

Росіяни вдарили ударним безпілотником по дев'ятиповерховому житловому будинку у Салтівському районі Харкова.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Внаслідок влучання пошкоджено дах багатоповерхового житлового будинку. 

Інформації про постраждалих немає. На місці працюють профільні служби.

  • У Богодухові Харківської області російський дрон влучив у дах навчального закладу. Виникла пожежа. Обійшлося без постраждалих.
  •  Упродовж минулої доби російська армія атакувала Харківщину ракетою, КАБами та дронами різних типів. Ворожих ударів зазнали Харків і 18 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали 7 людей.
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