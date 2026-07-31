Росіяни атакували ударним дроном багатоповерхівку у Харкові

Інформації про постраждалих немає. На місці працюють профільні служби.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов .

Росіяни вдарили ударним безпілотником по дев'ятиповерховому житловому будинку у Салтівському районі Харкова.

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Інформації про постраждалих немає.

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