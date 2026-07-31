Росіяни атакували ударним дроном багатоповерхівку у Харкові

Росіяни вдарили ударним безпілотником по дев'ятиповерховому житловому будинку у Салтівському районі Харкова.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Внаслідок влучання пошкоджено дах багатоповерхового житлового будинку.
Інформації про постраждалих немає. На місці працюють профільні служби.
- У Богодухові Харківської області російський дрон влучив у дах навчального закладу. Виникла пожежа. Обійшлося без постраждалих.
- Упродовж минулої доби російська армія атакувала Харківщину ракетою, КАБами та дронами різних типів. Ворожих ударів зазнали Харків і 18 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали 7 людей.