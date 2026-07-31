Правоохоронці затримали підозрюваного у замаху на командира "Хартії"

ФСБ завербували мешканця Харкова, видаючи себе за співробітників СБУ.

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Служба безпеки України спільно з Нацгвардією, прокуратурою та Нацполіцією затримала чоловіка, який намагався здійснити убивство командира корпусу "Хартія" Ігоря Оболєнського.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За матеріалами справи, фігурантом виявився 69-річний мешканець Харкова. Спецслужби РФ завербували його "під чужим прапором", видаючи себе за співробітників СБУ.

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Фото: СБУ

Встановлено, що російський куратор поставив пенсіонеру завдання ліквідувати Ігоря Оболєнського під приводом того, що він нібито працює на ворога.

Як доказ своїх слів ворожі спецслужби надіслали фігуранту згенероване штучним інтелектом зображення командира "Хартії", де він стоїть на червоній площі в Москві, вдягнений у футболку із буквою "Z".

Відповідно до наявних даних, для ліквідації українського військового російські спецслужби здійснили передачу кілеру вогнепальної зброї через кур’єра. Наразі його особа встановлюється.

Фото: СБУ

Затриманому готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ст. 115 (умисне вбивство);

ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Досудове розслідування триває. Вживаються комплексні заходи, щоб встановити всі обставини злочину та притягнути винних до відповідальності.

Служба безпеки нагадує, що це вже не перший випадок, коли громадян України вербують "під чужим прапором", від імені українських правоохоронців.

"Якщо до Вас звертаються із такими "пропозиціями", Ви побачили підозрілі предмети та осіб або ж отримали інформацію про діяльність російських спецслужб, сторінки в Інтернеті та соцмережах, які вони використовують для вербування, повідомляйте про це СБУ", – наголошують у відомстві.