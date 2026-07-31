Сибіга: Росія використовує події в іспанському Сеуті для дестабілізації Європи

Москва роками використовує тему міграції та інші чутливі питання, щоб сіяти страх і розхитувати ситуацію в європейських країнах, заявив посадовець.

Росія розгорнула масштабну пропагандистську кампанію у країнах Європи, використовуючи фотографії з іспанського міста Сеута.

Про це заявив т.в.о. міністра закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, аналітики виявили понад 1500 публікацій у проросійській мережі медіа, де провідну роль відіграють ресурси Pravda та RT. Лише іспанськомовна версія Pravda оприлюднила майже 300 таких матеріалів, а кожен мовний підрозділ RT випустив більше ніж 25 новин на цю тему.

Очільник МЗС наголосив, що Москва роками використовує тему міграції та інші чутливі питання, щоб сіяти страх і розхитувати ситуацію в європейських країнах. За його словами, росіян цікавить не сама ситуація, а можливість використати будь-який привід для власної вигоди.

Сибіга закликав європейські держави повністю заборонити всі російські пропагандистські ресурси, якщо вони серйозно дбають про власну національну безпеку, адже це єдиний спосіб захистити суспільство від іноземного втручання.