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НАБУ і САП завершили розслідування щодо експрокурора із Дніпропетровщини у справі про $80 тисяч хабаря

Кошти планував отримувати частинами через визначений пункт обміну валют.

НАБУ і САП завершили розслідування щодо експрокурора із Дніпропетровщини у справі про $80 тисяч хабаря
САП
Фото: advokatpost.com

НАБУ і САП відкрили матеріали справи для ознайомлення колишньому прокурору Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області. 

Посадовця підозрюють у вимаганні 80 тисяч доларів, повідомила пресслужба САП.

Слідчі з'ясували, що з січня по квітень 2026 року прокурор неодноразово вимагав гроші в адвоката. За хабар обіцяв пом'якшити підозру його підзахисній — нотаріусці, яку розслідували через можливе використання підроблених документів під час реєстрації прав власності на землю.

Прокурор гарантував укласти з нотаріускою угоду про визнання винуватості з мінімальним покаранням і "не помітити" частину епізодів. У разі відмови посадовець погрожував повідомити жінці про підозру за 15 епізодами і домогтися для неї реального тюремного терміну із забороною працювати нотаріусом.

Спочатку сума хабаря становила 50 тисяч доларів, однак згодом прокурор збільшив вимогу до 80 тисяч, а кошти планував отримувати частинами через визначений пункт обміну валют. У травні цього року правоохоронці повідомили йому про підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

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