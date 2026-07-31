Підозрюваного у вбивстві лікарки ВЛК у Києві взяли під варту

Чоловіка відправили під варту на 60 діб без права внесення застави.

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Подільський районний суд Києва обрав запобіжний захід 31-річному киянину, якого підозрюють в умисному вбивстві лікарки під час проходження ВЛК.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. За клопотанням прокурорів чоловіка відправили під варту на 60 діб без права внесення застави.

Напад стався у приміщенні Подільського районного ТЦК та СП. Підозрюваний завдав 55-річній лікарці-хірургу близько 17 ножових поранень у груди, шию та руки. Від отриманих травм жінка померла на місці.

Чоловіку інкримінують умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

У межах досудового розслідування підозрюваному призначать амбулаторну судово-психіатричну експертизу. Таким чином експерти встановлять його психічний стан на момент скоєння злочину.

Окремо правоохоронці розслідують обставини, за яких чоловік зміг пронести ніж до приміщення військово-лікарської комісії. Провадження відкрито за статтею про службову недбалість.