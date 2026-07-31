На полігоні військової частини на Хмельниччині стався вибух із детонацією

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31 липня на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області сталася надзвичайна подія. Внаслідок інциденту пролунав вибух, після якого почалася детонація.

Про це повідомили у Силах спеціальних операцій ЗСУ. Там зазначили, що обставини та причини події наразі встановлюють.

На місці працюють відповідні служби. Тривають першочергові заходи з ліквідації наслідків.

Інформацію про можливих постраждалих і загиблих уточнюють. Додаткові дані обіцяють повідомити після завершення невідкладних робіт.

За словами голови ОВА Сергія Тюріна, поліція повідомила місцевих жителів прилеглих будинків про необхідність перебувати в укриттях. Наразі є інформація про пошкодження житлового фонду. Створено комісію з ліквідації наслідків.