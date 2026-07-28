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​До 15 років ув'язнення засудили зрадницю із Хмельниччини, яка шпигувала за підрозділом сина

Вона також хотіла закласти там саморобну бомбу. 

​До 15 років ув'язнення засудили зрадницю із Хмельниччини, яка шпигувала за підрозділом сина
фото ілюстративне
Фото: Укрінформ

Суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна зрадниці, яка передавала росіянам координати підрозділу ЗСУ, де служив її син.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Співробітники СБУ викрили зловмисницю торік у червні ізатримали «на гарячому», коли вона обирала місце для закладання саморобної бомби поблизу військової частини.

Засуджена працювала в місцевій охоронній фірмі. У поле зору російських спецслужб вона потрапила через свої прокремлівські коментарі в Telegram. Після вербування жінка передавала ворогу дані про місця базування підрозділу ЗСУ, у якому служив її син. Надалі вона також відстежувала розташування мобільних вогневих груп, тренувальних центрів і командних пунктів, фотографуючи їх під виглядом телефонної розмови.

Крім збору розвідданих, зловмисниця придбала комплектуючі для виготовлення вибухівки, яку планувала закласти біля військової бази для подальшого дистанційного підриву. Під час обшуків у неї вилучили телефон із доказами зв'язку з російською спецслужбою і деталі для вибухового пристрою.

Суд визнав жінку винною в державній зраді, підготовці до виготовлення вибухівки, закликах до захоплення влади і виправдовуванні російської агресії.

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