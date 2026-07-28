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Офіційної інформації про підготовку Іраном ракетного удару по Україні немає, – Коваленко

Проте зброя для такої атаки у Тегерану є.

Офіційної інформації про підготовку Іраном ракетного удару по Україні немає, – Коваленко
Fateh-110 / Ілюстративне фото
Фото: Iran Press

Офіційних даних про підготовку Іраном ракетного удару по Україні поки немає. Про це повідомив у Telegram керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Так він прокоментував інформацію, яка почала поширюватися в анонімних телеграм-каналах.

«Окремо додам, щоб уникнути маніпуляцій: офіційних даних (саме офіційних) про підготовку такого удару наразі немає. Але зброя в Ірану для таких дій потенційно є», – наголосив Коваленко.

Контекст

Чутки про начебто «потенційний ракетний удар» з Ірану з'явилися на тлі загострення риторики між Тегераном і Києвом. 25 липня СБУ повідомила про ураження у Каспійському морі російського ракетного катера, а також двох суден, які використовувалися для перевезення військових вантажів між Іраном і Росією.

Після цього МЗС Ірану засудило український удар і заявило, що Тегеран залишає за собою право захищати свої «національні інтереси та безпеку». Згодом міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі та голова парламентської комісії з національної безпеки Ібрагім Азізі також виступили з погрозами на адресу України.

У ВМС України наголосили, що Україна не повинна зважати на погрози Ірану після ударів по суднах у Каспійському морі, адже будь-яка військова логістика, яка забезпечує російську армію, є законною військовою ціллю. Іран є державою, яка не лише політично підтримує Росію, а й безпосередньо сприяє її військовим можливостям.

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