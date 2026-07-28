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Протести на підтримку Федорова: В Києві проведуть ходу за діалог та реформи

Акцію анонсував ветеран Дмитро Козятинський.

Протести на підтримку Федорова: В Києві проведуть ходу за діалог та реформи
У Києві анонсували нову акцію
Фото: Зоряна Стельмах

В Києві проведуть ходу за діалог та реформи. Захід анонсував організатор акції на підтримку Михайла Федорова ветеран Дмитро Козятинський, про це він написав в соцмережі X.

Акція за діалог і реформи в оборонній сфері має відбутися 31 липня о 19:00.  Козятинський заявив, що після нового інтерв’ю президента Володимира Зеленського суспільство не отримало відповіді на питання, які люди порушують під час протестів.

«Я переконаний, що слухати свій народ – це ознака сили, і сподіваюсь, що президент таки нас почує. Адже без повноцінної комунікації в суспільстві наростатимуть фрустрація і зневіра, а це точно не те, з чим нам варто заходити в і так надважку зиму», –  зазначив ветеран.

Козятинський закликав долучитися до ходи у Києві. Збір учасників запланований біля пам’ятника Тарасу Шевченку в однойменному парку, а завершення – на площі Івана Франка. Також організатор запропонував іншим містам влаштувати подібні акції, якщо дозволятиме безпекова ситуація.

Ветеран попросив Зеленського продовжити діалог із Федоровим і запропонував залишити його на посаді на рік для проведення реформ, а рішення ухвалювати за результатами роботи.

Що відомо про акції на підтримку Михайла Федорова

  • 16 липня у Києві та інших містах України розпочалися акції з вимогою повернути Федорова на посаду міністра оборони, а також звільнити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
  • 21 липня Зеленський оголосив, що новим головнокомандувачем ЗСУ стане Михайло Драпатий.
  • Щодо звільнення Федорова, то президент зауважив, що між керівництвом армії та МО не було діалогу. Вони відмовлялися проводити зустрічі, а в нього нема часу говорити з кожним окремо. 
  • Зеленський пропонував Федорову кілька посад, зокрема посаду віцепрем'єр-міністра з питань військових інновацій. Ексглава МО відповів, що не погодиться на іншу, окрім посади міністра оборони.
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