Протести на підтримку Федорова: В Києві проведуть ходу за діалог та реформи

В Києві проведуть ходу за діалог та реформи. Захід анонсував організатор акції на підтримку Михайла Федорова ветеран Дмитро Козятинський, про це він написав в соцмережі X.

Акція за діалог і реформи в оборонній сфері має відбутися 31 липня о 19:00. Козятинський заявив, що після нового інтерв’ю президента Володимира Зеленського суспільство не отримало відповіді на питання, які люди порушують під час протестів.

«Я переконаний, що слухати свій народ – це ознака сили, і сподіваюсь, що президент таки нас почує. Адже без повноцінної комунікації в суспільстві наростатимуть фрустрація і зневіра, а це точно не те, з чим нам варто заходити в і так надважку зиму», – зазначив ветеран.

Козятинський закликав долучитися до ходи у Києві. Збір учасників запланований біля пам’ятника Тарасу Шевченку в однойменному парку, а завершення – на площі Івана Франка. Також організатор запропонував іншим містам влаштувати подібні акції, якщо дозволятиме безпекова ситуація.

Ветеран попросив Зеленського продовжити діалог із Федоровим і запропонував залишити його на посаді на рік для проведення реформ, а рішення ухвалювати за результатами роботи.

Що відомо про акції на підтримку Михайла Федорова