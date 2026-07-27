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Під час акції в центрі Львова затримали чоловіка, який рухався з ножем у бік натовпу

Відомо, що затриманий має розлади психічного здоров'я.

Під час акції в центрі Львова затримали чоловіка, який рухався з ножем у бік натовпу
Поліцейські затримали чоловіка з ножем під час акції у Львові
Фото: Поліція Львівської області/Telegram

Під час акції на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку у Львові поліція затримала чоловіка, який рухався з ножем у бік натовпу. 

Про це повідомили в Поліції Львівської області.

"За попередньою інформацією, близько 21:00 години чоловік із закритим балаклавою обличчям дістав ніж і почав рухатися у бік спікерів. Учасники акції затримали його, після чого передали поліцейським, які перебували неподалік", - йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці встановили, що затриманим є 32-річний житель Новояворівська. Відомо, що чоловік має розлади психічного здоров’я. В нього вилучили ніж.

Фото: Поліція Львівської області/Telegram

Наразі вирішується питання щодо поміщення його до спеціального закладу.

Сьогодні в Львові та інших містах тривають мітинги на підтримку повернення на посаду міністра оборони Михайла Федорова.

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