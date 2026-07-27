В Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявили про інформаційні атаки

Активізувалися інформаційні атаки на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Про це повідомляє Координаційний штаб на сторінці в Telegram.

Там розповіли, що в інформаційному полі почали з'являтися вкиди про начебто зміни в складі керівництва Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та зазначили, що ця інформація є маніпулятивною і не відповідає дійсності.

В Координаційному штабі заявили, що наразі триває важкий перемовний процес та системна робота з організації наступних обмінів.

"Фейкові новини" та видавання бажаного за дійсне лише доводить, що ми ефективні у своїй діяльності. Координаційний штаб та всі залучені до нашої роботи структури працюють для вас щоденно, щоби знайти та звільнити кожного і кожну з російської неволі, провести реабілітацію та повернути в суспільство", - йдеться в повідомленні

В Координаційному штабі закликали довіряти лише офіційним та перевіреним джерелам інформації.