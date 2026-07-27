Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
ГоловнаСуспільствоВійна

У ВМС відповіли на погрози Ірану: військова логістика, що працює на Росію, є законною ціллю

Іран підтримує російського агресора.

У ВМС відповіли на погрози Ірану: військова логістика, що працює на Росію, є законною ціллю
Дмитро Плетенчук
Фото: скрін

Україна не повинна зважати на погрози Ірану після ударів по суднах у Каспійському морі, адже будь-яка військова логістика, яка забезпечує російську армію, є законною військовою ціллю. 

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, пише "Укрінформ".

Коментуючи заяви Тегерана, Плетенчук зазначив, що Іран є державою, яка не лише політично підтримує Росію, а й безпосередньо сприяє її військовим можливостям.

Реклама

"У таких ситуаціях часто кажуть: "Нехай холодною водою зап'ють". Мабуть, у них там дуже спекотно, і цієї води просто немає", – сказав він.

За словами речника ВМС, Іран надав Росії дрони-камікадзе, допоміг масштабувати їх виробництво на території РФ та брав участь у підготовці операторів безпілотників.

"Країна, яка підтримує іншого ворога не лише на словах, а й безпосередньо, надавши йому такий інструмент терору, як дрони-камікадзе, масштабувавши їх виробництво на його території та проводячи навчання операторів, – мабуть, її думка є останньою, яка має нас хвилювати в такій ситуації", – наголосив Плетенчук.

Він підкреслив, що будь-які об'єкти військової логістики, які використовуються для забезпечення російських військ, є законними цілями відповідно до законів і звичаїв війни.

За словами Плетенчука, якщо українська розвідка, яка працює у тому числі на міжнародному рівні, отримує інформацію про такі об'єкти, реакція Сил оборони України є цілком закономірною.

Читайте такожСибіга відповів на звинувачення Ірану: Тегеран є співучасником російської агресії проти України

Раніше Іран виступив із погрозами на адресу України після повідомлень про удари по суднах у Каспійському морі, заявивши, що серед них нібито було атаковано іранське комерційне судно.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies