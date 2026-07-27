Сили безпілотних систем знищили російський важкий ударно-розвідувальний безпілотник "Форпост-Р", який є носієм керованих авіабомб КАБ-20.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

За його словами, безпілотник було виявлено та знищено 27 липня над територією Курської області росії. Успішне перехоплення здійснили пілоти 7-го батальйону "Топота" 414 окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" за допомогою українського дрона-перехоплювача "Чаклун-КМ".

Реклама

"Форпост-Р" був уражений на висоті близько 4300 метрів.

Як зазначив Бровді, це шостий підтверджений випадок знищення такого типу безпілотника від початку повномасштабної війни та другий на рахунку 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра". Перший "Форпост-Р" підрозділ знищив у квітні 2025 року.

З моменту створення Угруповання СБС 11 червня 2025 року пілоти підрозділів уразили або знищили 45 067 ворожих ударних і розвідувальних безпілотників, з яких підтверджено знищення 43 688 цілей. Крім того, було уражено 9 186 дронів типу Shahed та "Гербера".