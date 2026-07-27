​Росіяни атакували ремонтну бригаду залізничників на Донеччині: один загиблий і двоє поранених

Російські війська на Донеччині скерували реактивний безпілотник на ремонту бригаду, яка відновлювала пошкоджений об’єкт залізнииці. Внаслідок удару загинув один із монтерів колії, ще двоє співробітників дістали поранень.

Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

"Маємо сьогодні в залізній родині втрату через ворожий обстріл. Наша ремонтна бригада відновлювала пошкоджений ворогом інфраструктурний об'єкт на Донеччині. Прямо на залізничників скерували реактивний "шахед". Диспетчери повідомили про критичну небезпеку, більшість працівників евакуювались. Але, на жаль, один з наших монтерів колії отримав під час вибуху травму несумісну з життям. Маємо також двох колег із уламковими пораненнями", - написав Перцовський у фейсбуці.

Наразі з'ясовують усі обставини, що завадило попри сповіщення врятувати життя залізничника.