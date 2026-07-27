Генштаб: від початку доби росіяни 57 разів атакували позиції ЗСУ на фронті

Ворог найбільш активний на Костянтинівському і Покровському напрямках.

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Від початку доби росіяни 57 разів атакували позиції Сил оборони.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Потапівка, Товстодубове, Кореньок, Сопич, Фотовиж, Рогізне, Гірки, Бачівськ, Безсалівка, Волфине, Тополя, Бруски.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 37 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема два обстріли - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники чотири рази намагалися прорвати оборону в бік населених пунктів Козача Лопань, Петро-Іванівка, Анискине, Івашкине. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку триває одна атака ворога в бік Богуславки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали сім спроб загарбників просунутися в бік Дробишевого, Озерного та в районі Новоселівки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали вісім ворожих атак у районах населених пунктів Крива Лука, Закітне, Різниківка та в бік Рай-Олександрівки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку нашими воїнами відбито одну ворожу атаку в напрямку Малинівки.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 13 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка та в бік Степанівки, Торецького, Вільного, Нового Шахового. Чотири боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 15 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке та в бік населених пунктів Шевченко, Новий Донбас, Сергіївка. Одне боєзіткнення досі триває.

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На Олександрівському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали три ворожі атаки в бік населених пунктів Воздвижівка, Цвіткове й Чарівне.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.