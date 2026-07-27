Суд арештував організатора виставки зброї, по якій вдарили росіяни

Він перебуватиме під вартою.

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Святошинський районний суд обрав запобіжний захід організатору виставки безпілотного озброєння, по якій вдарили росіяни. Василь Гончарук перебуватиме під вартою без права на заставу. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Гончарука взяли під варту в залі суду. Раніше йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 367 КК України (неналежне виконання службових обов'язків).

24 липня Росія вдарила по приватному полігону в Київській області, де збройова асоціація організувала виставку безпілотних технологій. За даними слідства, захід організували без погодження з місцевим та військовим керівництвом.

На відкриту локацію запросили понад 300 учасників. Найближче укриття площею лише 34 квадратні метри розташовувалося приблизно за 100 метрів від місця проведення заходу, що, за оцінкою слідства, створювало очевидні ризики для безпеки людей.

Загинули 11 людей, ще близько сотні дістали поранення.

Головному організатору заходу оголосили підозру, після чого він перебував під конвоєм в медзакладі, оскільки сам постраждав під час обстрілу балістикою.