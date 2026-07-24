Мадяр і море. Чому Азов опинився в центрі уваги Сил оборони
Мадяр і море. Чому Азов опинився в центрі уваги Сил оборони
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ГоловнаСуспільствоВійна

Удар по Київській області: розслідуватимуть можливе неналежне виконання обов'язків при організації заходу (доповнено)

Окремо розслідуватимуть черговий воєнний злочин росіян. 

Удар по Київській області: розслідуватимуть можливе неналежне виконання обов'язків при організації заходу (доповнено)
Удар по Київській області
Фото: ДСНС/Володимир Зеленський

За фактом російського удару по Київській області, що вбив не менше 10 людей і близько 100 поранив, розпочато кримінальне провадження за статтею 438 КК України. Крім розслідування воєнного злочину, розпочали провадження стосовно можливого неналежного виконання службових обов'язків під час організації і проведення заходу, що призвело до загибелі людей та інших наслідків (ч. 3 ст. 357 КК).

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. Обставини організації встановлюватимуть.

«Слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, хто погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану», – сказав він. 

За інформацією ОВА, пошкоджено 27 приватних будинків та 44 транспортні засоби.

Вранці 24 липня Росія атакувала балістичними ракетами Київську область. Найбільші ушкодження – в Бучанському районі.

  • Удару завдали по місцю проведення збройної виставки. Пошкоджень зазнали і житлові будинки. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies