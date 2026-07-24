За фактом російського удару по Київській області, що вбив не менше 10 людей і близько 100 поранив, розпочато кримінальне провадження за статтею 438 КК України. Крім розслідування воєнного злочину, розпочали провадження стосовно можливого неналежного виконання службових обов'язків під час організації і проведення заходу, що призвело до загибелі людей та інших наслідків (ч. 3 ст. 357 КК).

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. Обставини організації встановлюватимуть.

«Слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, хто погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану», – сказав він.

За інформацією ОВА, пошкоджено 27 приватних будинків та 44 транспортні засоби.

Вранці 24 липня Росія атакувала балістичними ракетами Київську область. Найбільші ушкодження – в Бучанському районі.